Aliou Sané, coordonnateur Y'en a Marre : « Macky Sall a intérêt à reculer, sinon... »

Concevant que leur plan a échoué et que le fait de faire payer les sénégalais ce gap est tout simplement une injustice, le coordonnateur du mouvement Y'en A Marre, Aliou Sané reste toutefois rassuré par la mobilisation des sénégalais pour montrer leur désaccord sur la hausse de l’électricité. Concernant la détention de leurs camarades Guy Marius Sagna et Dr Babacar Diop, Aliou Sané sera tout simplement prévenant à l'endroit du régime: " Qu'il libère ces otages sinon, c'est le peuple qui ira les libérer. Aussi, il faut que dans les plus brefs délais nos camarades soient libérés car, les bandits et autres malfaiteurs sont dans ce pays et font ce qu'ils veulent. Il faut que ça cesse", avertit le coordonateur du mouvement Y'en A Marre.

Ainsi, Aliou Sané ajoutera : "ce début, cette mobilisation est juste un avertissement et que le président a intérêt à faire profil bas sinon, ils iront libérer ces otages qui ne sont que d'exemplaires citoyens".