Aliou Sall, directeur général de la CDC : "Le gouvernement de Macky Sall a réalisé des investissements à hauteur de 300 milliards de F Cfa dans l'enseignement supérieur"

Lors de la cérémonie de lancement du centenaire de la ville de Foundiougne (région de Fatick), le frère du chef de l'Etat, non moins directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC), Aliou Sall, a fait l'éloge du président de la République en termes de réalisation.



" Le président Macky Sall a fait au Sénégal ce qu'aucun autre chef d'Etat n'a réussi à faire en termes de performance économique, de politique sociale et de réalisation d'infrastructures. D'aucuns diront que c'est sa chance, mais nous qui avons le privilège de le côtoyer, savons que certes la chance est importante, mais nous savons aussi qu'il a pu réussir tout cela simplement parce que c'est un homme engagé", juge le maire de Guédiawaye.





Et de poursuivre, " Le gouvernement de Macky Sall a réalisé des investissements à hauteur de 300 milliards de FCfA dans l'enseignement supérieur c'est-à-dire l'équivalent de l'ensemble des investissements consentis depuis notre indépendance jusqu'en 2012. Et les mêmes performances sont notées dans le domaine des logements sociaux etc", ajoute-t-il.





Aliou Sall finit son discours en lançant ceci, " je disais à quelqu'un que " Sou Macky défoul dara sakh mom laye diapalé, ndakh moy sama makk, rawatina mou néke kou nékha diapalé".





Pour rappel, la ville de Foundiougne fête ses 100 ans (30 décembre 1917- 30 décembre 2017), en tant que commune mixte administrée, le maire Mbaye Diamé, les autorités administratives et municipales ont mis en exergue une panoplie d'activités allant dans le sens de revisiter l'histoire de cette localité où est né le frère du président, Aliou Sall.