Aliou Sall après la composition du bureau municipal : « si nous avons l'oreille attentive du maire, nous pourrons continuer à poser les actes bénéfiques aux populations... »

Se réjouissant de cette nouvelle expérience qui se déroule désormais avec la cohabitation municipale au niveau de la ville de Guédiawaye dans laquelle il n'est plus que conseiller, l'ancien maire Aliou Sall a félicité la hauteur et l'attitude des uns et des autres au cours de l'installation du bureau municipal, hier.

Une installation qui est une suite logique de celle qui s'est tenue dix jours avant et qui s'était terminée dans une totale confusion.

Ce mercredi, le coordinateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, accompagné du maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, se dit satisfait de la tournure de cette cérémonie d'installation qui s'est déroulée finalement sans heurts et avec une nette victoire de sa coalition.

« Je me réjouis d'avoir obtenu ce résultat avec mes camarades qui ont eu 11 adjoints avec bien entendu, nos divers partenaires qui sont aussi conseillers municipaux. Cela nous permet de façon historique, d'initier quelque chose d'inédit, à savoir une cohabitation municipale qui nous permet d'avoir non seulement en toute logique, de participer activement à la gestion municipale, mais aussi, au regard du sens de l'exercice, contrôler l'action municipale avec sa fonction de contrôle, de suivi et d'évaluation », a martelé le prédécesseur de Ahmed Aïdara qui souligne au passage espérer une oreille attentive du nouveau maire pour une gestion municipale concertée au bénéfice de tous les habitants de Guédiawaye...