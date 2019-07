Aliou Sall à sa sortie d’audition : « Je suis très soulagé d'avoir parlé aux autorités judiciaires... J'ai donné tous les scoops à la Police... »

C'est après près de 10h d’audition devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Palais de la justice) que l'ancien Directeur général de la CDC est sorti un peu avant 20h. Attendu par les habitants de Guédiawaye et d'autres militants fidèles à sa cause, le maire Aliou Sall est ressorti après avoir été entendu sur les révélations de la chaîne anglaise BBC qui a suscité depuis quelques semaines certaines interrogations et alimenté beaucoup de débats.

« Je suis très soulagé après avoir fait face aux enquêteurs et leur livrer ma version... » a lancé Aliou Sall face à la presse.

Cependant, il n'a pas voulu creuser pour donner plus d'informations car, estime t-il : « le scoop est déjà donné à la police... »