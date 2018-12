Aliou Maïga (SFI, Afrique de l’Ouest) : « L’Afrique est devenue notre priorité, le Sénégal notre base »

Le Directeur régional de la SFI pour l’Afrique de l’Ouest réitère son engagement à accompagner le Sénégal dans son programme d’actions prioritaires que constitue l’acte 2 du PSE. Aliou Maïga de rappeler la stabilité politique du pays et de son cadre de vie attractif. La SFI s’engage à travailler avec la Banque mondiale pour soutenir le Sénégal et ses projets dans les 5 prochaines années. Aliou Maïga de dire que l’Afrique de l’Ouest est devenue leur priorité et le Sénégal servira de base pour toucher tous les autres pays.