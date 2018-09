Aliou Cissé sur le match contre Madagascar : "Il faudra être plus efficaces offensivement et défensivement"

Aliou Cissé avait prévenu les cadres sur les consignes qu’il donnerait avant la rencontre face aux Barea malgaches. "Il faudra être plus efficaces offensivement et défensivement", a-t-il dit en conférence de presse d'avant match. Sentiment partagé par Cheikhou Kouyaté, conscient de voir qu’à 28 ans, il ne faut pas laisser passer une occasion de participer à une troisième CAN, après 2015 et 2017.