Aliou Cissé sur le derby contre la Guinée : « C'est un match qui peut nous permettre de nous qualifier au 2ème tour »

Interrogé en conférence de presse d'avant-match contre la Guinée, sur l'importance que revêt le Derby de ce vendredi entre les Lions du Sénégal et le Syli national, dans le groupe B de la CAN 2022, Aliou Cissé a été pragmatique dans sa réponse. "C'est un match qui peut nous permettre de nous qualifier au 2ème tour."



Autrement dit, malgré toute les attentes et la grande rivalité existant entre ces deux sélections voisines, le plus important sera de produire un bon match et surtout essayer de remporter la victoire.



Un succès qui permettrait au Sénégal d'avoir déjà six points avant de jouer contre le Malawi lors de la dernière journée de la phase de poules.