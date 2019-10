Aliou Cissé sur l’état de la pelouse du stade Lat Dior : « Nous devons nous adapter aux moyens dont nous disposons ».

Le sélectionneur national Aliou Cissé a été interpellé sur la question liée à l’état de la pelouse du stade Lat Dior. C’était à l’occasion de la publication de la liste des 23 joueurs pour les matches contre le Congo et le Swatini respectivement les 13 et 17 prochain dans le cadre des éliminations de la Can 2021 au Cameroun.



« Tout le monde sait que le stade Léopold Sédar Senghor est en réfection. Mais comme vous le savez tous, en Afrique, le problème des stades est une réalité. Il nous faut alors nous adapter à ce que nous avons et tenter de développer un football de qualité », précisera t-il...