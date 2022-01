Aliou Cissé sur Gana Guèye : « Il faut qu'il ait plus confiance en lui... »

Aliou Cissé attend beaucoup plus de son milieu de terrain et vice-capitaine, Idrissa Gana Guèye. Conscient des qualités du joueur avec qui il chemine depuis plusieurs années, avec la sélection nationale, il vaudrait : "Il faut qu'il ait plus confiance en lui..." Sur les phases offensives Cissé aimerait voir plus de projections et de prises d'initiatives venant de Gana qui a des qualités offensives très intéressantes...