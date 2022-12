Aliou Cissé suite à la défaite du Sénégal… : « On encaisse toujours. C’est surprenant à ce niveau! »

En conférence de presse d’après match contre l’Angleterre, Aliou Cissé s’est étonné de la fébrilité défensive affichée par son équipe vaincue 3-0 par l’Angleterre (3-0) en huitième de finale du mondial 2022.

« Je pense qu’aujourd’hui, on est tombé sur une très belle équipe anglaise. Au niveau des duels et de l’impact physique, on a été vraiment très loin de ce qu’on avait l’habitude de faire. On a travaillé pendant des années pour être le numéro 1 en Afrique. Aujourd’hui (hier), c’était un des membres du big 5 mondial et la différence s’est nettement sentie.

Néanmoins, El Tactico a félicité ses joueurs qui n’ont pas démérité selon lui :

« Ce n’est pas au niveau de l’état d’esprit qui a toujours été au rendez-vous. Je suis fier de mes garçons, mais il faut aussi avouer la suprématie de l’équipe qui était en face de nous. Ils ont mis beaucoup d’impact, ils ont gagné des duels. Ce premier but qu’on prend à cinq minutes de la fin de la première période nous a un peu déstabilisés, et le 2ème but est venu nous plomber. Et enfin le 3ème but qu’on prend en début de seconde période qui nous sort carrément de la rencontre. Je loue la mentalité de mon équipe, les garçons n’ont jamais abandonné, ils ont continué à jouer et essayer d’avancer. »

Avec une défense très éprouvée tout au long de la compétition, Aliou Cissé est revenu sur cet aspect du jeu des Lions…

« Notre force dans cette équipe a toujours été notre assise défensive, mais on a constaté qu’on prend régulièrement des buts depuis le début de la compétition. On encaisse toujours. C’est surprenant à ce niveau. La force du Sénégal avant de venir dans cette Coupe du monde était notre défense, beaucoup disaient que l’équipe ne prenait pas de buts. Le fait de prendre autant de buts dans cette compétition est inexplicable. »