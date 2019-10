Aliou Cissé sélectionneur des « Lions » : « On ne sera pas attentiste contre le Brésil… »

En regroupement en France, à Paris, l’équipe nationale de football du Sénégal qui a désormais rallié Singapour ce mardi, prépare avec sérieux son match amical, contre le Brésil. Le coach des « Lions » Aliou Cissé qui a tenu à ce que l’équipe fasse d’abord un crochet en terre Française, livre ici, au micro de nos confrères de Footgalsen, sa formule



pour contenir la « Seleção. »







Ne pas être attentiste et garder ses fondamentaux…







Si l’on se réfère aux propos de l’entraîneur sénégalais, il ne s’agira pas d’aborder ce match comme une victime expiatoire. Une manière de dire qu’il faudra au moins tenter de faire jeu égal avec les monstres Brésiliens. « On ne sera pas attentiste on n’a jamais été attentiste. Comme je l’ai dit tout à l’heure l’important c’est de trouver l’équilibre. Au-delà du résultat ce qui est important c’est de pouvoir exister dans ce match, face à une talentueuse équipe à qui il ne faut pas dix occasions pour marquer un but. Il nous faudra rester concentré ne pas encaisser de buts et éviter de commettre des erreurs individuelles… Mais surtout garder notre identité de jeu, ce que nous sommes, être capable de récupérer et de garder les ballons. »







Rester compact et éviter le bloc bas…







Dans la même dynamique, il compte déployer ses schémas tactiques de sorte que son bloc d’équipe reste compact et assez haut pour ne pas subir les salves de la « Seleção » pendant 90 minutes de jeu.« Il faut jouer très haut, parfois si l’adversaire nous contraint à reculer, il faudra rester compact, l’équilibre du bloc sera important dans ce match. Il ne s’agit pas de donner des consignes défensives pendant 90 minutes. Nous chercherons à poser énormément de problèmes à cette équipe Brésilienne. »







Le Sénégal et le Brésil en découdront pour la première fois ce jeudi 10 octobre à partir de 12h00 GMT, devant près de 55 000 spectateurs à Singapour.