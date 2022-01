Aliou Cissé se méfie du Nzalang : « La Guinée équatoriale a mis fin à l'invincibilité de l'Algérie et sorti le Mali... »

Assurément l'une des sensations de la CAN 2022, la Guinée équatoriale va défier le Sénégal en quart de finale ce dimanche. Si les Lions sont largement favoris, le Nzalang nacional n'a pas l'intention de faire de complexe. Une donnée bien prise en compte par Aliou Cissé.



Le sélectionneur national des Lions a informé en conférence de presse d'avant-match que "la Guinée équatoriale a mis fin à l'invincibilité de l'Algérie et sorti le Mali..."



Une manière de dire que la rencontre sera loin d'être facile entre la 20e nation au Classement FIFA (numéro un en Afrique) et le 114ème mondial.