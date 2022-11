Aliou Cissé promet un gros match contre le Qatar : « Demain j’en suis sûr et certain ce sera différent… »

Aliou Cissé s’est montré très serein et confiant ce jeudi, en conférence d’avant match contre le Qatar. Si les Lions n’ont pas été en mesure de faire un bon résultat face à la Hollande, il a promis que la donne va changer et que l’état d’esprit du groupe est très bon…

Le Sénégal est déjà dos au mur et va certainement jouer son avenir en coupe du monde ce vendredi contre le Qatar (13H gmt). Et, pour cette finale inattendue, El Tactico promet du changement.

« Le match de demain sera j’en suis sûr et certain, sera différent du match contre les Pays-Bas. Je n’ai aucun doute que l’on a de la qualité offensive pour marquer des buts. Ce qui est important c’est d’être efficace, être plus tueur devant les buts et de concrétiser les occasions. »

En dépit des critiques qui ont fusé d’un peu partout et du doute qui s’est installé dans l’esprit d’une grande partie des sénégalais, Cissé rassure…

« Aujourd’hui je peux comprendre que certains doutent de nous, mais ce qui est important c’est que l’ensemble des joueurs que je dirige ont envie de continuer d’écrire leur histoire, l’écrire pour nos supporters sénégalais. Continuez à croire et à prier pour l’équipe. »

Enfin, il fera comprendre que : « Demain c'est un match très important pour les deux équipes. Dans des compétitions de ce niveau, à partir du moment où vous perdez votre premier match, vous êtes forcément dos au mur... »