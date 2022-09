Aliou Cissé prévient Bamba Dieng : « Personne ne lui fera de cadeau… C’est à lui de se battre !

C’est un Aliou Cissé très ferme et surtout clair dans sa position qui s’est exprimé sur le cas de Bamba Dieng et de sa situation à l'Olympique de Marseille.

Dans un premier temps, il fera comprendre que la sélection nationale compte toujours sur le jeune attaquant qui a été convoqué pour le prochain regroupement des Lions ce 17 septembre en France pour les besoins des rencontres amicales contre la Bolivie le 24 et puis l’Iran le 27 septembre.

Ensuite, le coach des Lions dira à Bamba Dieng que c’est à lui de se battre et de faire preuve de professionnalisme afin d’inverser la tendance et retrouver du temps de jeu avec l’OM.

« Le temps passe » ajoute Cissé qui n’exclut pas de mettre Dieng sur la touche lors de la prochaine liste en novembre, qui concerne les joueurs pris pour le mondial…