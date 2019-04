« Aliou Cissé n’est pas un adepte des changements radicaux » (Adama Ndione, journaliste sportif Rts)

De l’avis de Adama Ndione, journaliste sportif à la Rts, le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, n’est pas un adepte des changements tactiques. « Je pense qu’il écoute très souvent les avis et critiques émanant de l’opinion publique. Mais sans réellement les prendre en compte. Aliou Cissé n’est pas un adepte des changements radicaux. C'est la raison pour laquelle c'est très compliqué d’avoir une nette lisibilité de ce qu’il compte faire » a déclaré Adama Ndione sur le plateau de l’émission « Reporters sportifs ».

Par ailleurs, il estime que Cissé tient pratiquement son groupe dont l’ossature est quasi complète. Seuls quelques joueurs, dans divers secteurs du jeu comme l’axe de la défense, le troisième gardien et le second numéro 9 seraient en ballotage…