Aliou Cissé face au bloc bas Togolais : « Nous sommes assez outillés pour jouer face à ce genre d’équipe…

Lors du match aller contre le Togo, le Sénégal avait pris son mal en patience, avant d’ouvrir le score par le biais de Sadio Mané à la 56e (1-0) avant qu’Abdou Diallo n’aggrave la marque en fin de partie (2-0, 81e .) Ce jour-là, Pablo Duarté avait opté pour une disposition tactique en bloc bas, profitant des situations de contre-attaques pour porter l’estocade aux Lions. Qu’en sera-t-il ce jeudi à 19h00 temps universel, pour le deuxième acte ?

Une stratégie qui a été déjà adoptée par bon nombre de sélections pour contenir les assauts sénégalais. Suffisant ainsi pour Aliou Cissé qui semble commencer à trouver la réponse tactique. En conférence de presse d’avant match, il disait : « Les blocs bas ce sont des systèmes difficiles à contourner. Mais en réalité nous sommes assez outillés pour jouer face à ce genre d’équipe. Je ne peux pas savoir ce que Pablo (Duarte) nous proposera, mais il y a une différence entre la communication avant le match et la réalité du terrain. »

Conscient que cette opposition sera loin d’être une partie de plaisir, il n’en demeure pas moins serein. « Personne ne prédit l’issue d’un match, mais s’il y a une chose dont je suis sûr, c’est que le Togo ne jouera pas en bloc bas… Le danger pour le Sénégal c’est de ne pas aborder ce match avec du sérieux et de la concentration surtout… Ce ne sera pas un match facile, le Togo est allé gagner au Congo et on sait que ce n’est pas facile d’aller battre le Congo à domicile. Face au Sénégal, ils vont vouloir confirmer tout cela… »