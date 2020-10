Aliou Cissé adoube Joseph Lopy : « Il est très intéressant en tant que sentinelle… »

À 28 ans, le milieu de terrain du FC Sochaux, Joseph Lopy, goûte enfin aux joies d’une sélection nationale avec les « Lions. » Un choix logique d’après Aliou Cissé qui a toujours gardé un œil attentif sur l’ancien pensionnaire de Diambars.



Pour le sélectionneur sénégalais, le contexte actuel se prête aux essais et aux changements dans la « tanière. » « Ce n’est pas une révolution, je pense qu’aujourd’hui nous avons un potentiel énorme. Ces matches amicaux doivent nous permettre de donner la possibilité à d’autres joueurs d’arriver… »



Aliou Cissé qui semble nourrir beaucoup d’espoirs sur Joseph Lopy de poursuivre sur la FSF Tv : « C’était le moment pour nous de faire appel à d’autres joueurs. C’est le cas de Joseph Lopy on le suit depuis un moment. Il a tardé à retrouver son meilleur niveau du fait qu’il est souvent blessé. Il est très intéressant en tant que sentinelle. Il est capable de jouer un peu plus haut sur le terrain. » Un profil intéressant pour les « Lions » qui cherchent encore la référence à ce poste où Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye et où Sidy Sarr se sont déjà essayé.