Aliou Cissé à propos des deux matchs de préparation : « Le bilan, il est plutôt positif »

A la fin de la rencontre entre le Sénégal et la Bosnie-Herzégovine, le coach tire un bilan satisfaisant des deux sorties (y compris celle de vendredi passé) des Lions de la Teranga en ces termes.

« Le bilan, il est plutôt positif. Dans la mesure où on n’a pas eu de blessés. J’ai pu faire jouer tous les joueurs sur ces deux rencontres-là. On a pu changer le système que je voulais mettre sur place sur ces deux matchs. Il y a eu de très belles choses. Nous allons continuer à peaufiner. Nous allons continuer à travailler. C’est un nouveau système que nous ne maitrisons pas bien. Dans l’ensemble, les garçons ont répondu. Ce n’est pas un système qui est figé. On a joué en 4-2-3 ou en 4-3-3. Pour ça on a des acquis, on sait comment ça marche. J’ai pensé qu’on des joueurs pour ce système de 3-5-2, c’est ce que j’ai voulu regarder pour donner les lignes directions (en direction de juin). Cela m’a permis d’individualiser quelques rencontres avec les garçons pour les mobiliser, les conscientiser de ce qu’est une Coupe du monde. Ce n’est pas une Coupe d’Afrique ».