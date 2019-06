Aliou Cissé : « Nous ne sous-estimons pas l’équipe de la Tanzanie »

Aliou Cissé et son capitaine étaient en conférence de presse, ce samedi, à la veille du premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 dans le groupe C, face à la Tanzanie. Selon le sélectionneur des Lions, son équipe ne lâchera rien et va faire tout son possible pour réaliser une bonne entrée dans la compétition. La Tanzanie, c’est un adversaire qu’on doit prendre au sérieux, selon Aliou Cissé, qui a réaffirmé : «nous ne sous-estimons pas l’équipe de la Tanzanie»...