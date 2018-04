Aliou Cissé : "Ferland Mendy, je ne vais pas lui courir après éternellement"

La patience du sélectionneur national a des limites, si l'on en croit Les Echos. Même si Aliou Cissé veut coûte que coûte enrôler Ferland Mendy au point de lui faire les yeux doux, le patron de la Tanière n'est pas prêt à lui "courir après éternellement". "Pas plus tard que la semaine dernière, nous sommes entrés en contact et cela fait un bon bout de temps que je suis sur lui, mais je ne vais pas lui courir après tout le temps, non plus", a averti le coach des Lions, faisant ainsi un dernier appel du pied direct au latéral gauche lyonnais.

Entre le Sénégal et la France, Ferland Mendy n'a pas encore choisi sa sélection. Le binational, qui possède la nationalité française et sénégalaise hésite encore, pour son choix de sélection. A deux mois du Mondial Russie, le temps lui est compté pour se décider...