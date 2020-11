Aliou Cissé (Entraineur des Lions) : « Apporter du sang neuf, de la qualité et de la concurrence à l’équipe »

En route vers la CAN Cameroun 2022, Aliou Cissé, le sélectionneur des vice-champions d’Afrique 2019, le Sénégal, continue de chercher la bonne formule. C’est du moins ce qu’a laissé entendre, le coach Cissé, en ligne, sur la Fsf Tv, quelques instants après avoir dévoilé sa liste de 25 joueurs appelés pour défier les « Djurtus » de la Guinée Bissau les 11 et 15 novembres prochain pour les éliminatoires.



« L’objectif, c’est de se qualifier pour la CAN 2022, ça se prépare aujourd’hui tout en continuant dans notre ligne directrice. Mais apporter aussi du sang neuf, de la qualité et de la concurrence à l’équipe. »



Une concurrence qui se fera certainement ressentir un peu plus dans l'entrejeu et au niveau de la défense, les grands chantiers d’Aliou Cissé.



Expliquant la non convocation de certains joueurs à l’image de Mbaye Niang, l'attaquant Rennais entre autres, l'entraineur des Lions de revenir sur le contexte de reprise des activités sportives marquée par la pandémie de la covid-19. « Le match contre le Maroc nous a donné aussi des indications. Nous sommes dans des périodes difficiles, il y a quand même 9 journées qui se sont déjà jouées dans les championnats européens. Et, jusqu’à présent, on a quand même sur certains postes, des garçons qui ont du mal à trouver du temps de jeu conséquent pour revenir en équipe nationale. » nul doute que le technicien Sénégalais aura largement le temps de laisser libre court à ses idées et s'essayer à de nouvelles animations de jeu avant la prochaine CAN…