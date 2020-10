Aliou Cissé : « Beaucoup de joueurs ne sont pas compétitifs… »

Pour le sélectionneur des « Lions » du Sénégal, Aliou Cissé, la confection de sa liste de 25 joueurs n’a pas été chose aisée. La pandémie de la Covid-19 est passée par là, en plus d’une fin de mercato mouvementée pour certains joueurs. C’est ce qu’a qu'a laissé entendre Cissé sur la chaine Youtube de la FSF où il s’exprimait.



Le coach des « Lions » d’expliquer que « La plupart de nos joueurs sont en instance de changer de club… C’est vrai, c’est des périodes un peu difficiles (Début de championnat, mercato) en plus d’être d’être accentuées par la Covid-19. Le coach de rajouter : «Beaucoup de joueurs ne sont pas compétitifs, c’est valable pour toutes les équipes nationales. On a su faire une équipe assez équilibrée. »



Cette liste de 25 joueurs est assez étoffée pour répondre efficacement, rassure l’ancien capitaine du Sénégal.« Nous avons essayé de ratisser large en faisant d’abord des présélections qui nous ont permis de pouvoir convoquer 25 joueurs. Il y a d’autres joueurs qui sont en attente au cas où, sur ses 25 là, on aurait des difficultés. » Toutefois, l’identité de ces réservistes reste inconnue.