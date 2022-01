Aliou Cissé : « Tant que vous ne marquez pas, l'adversaire peut vous amener en prolongation ou aux tirs au but »

"Il faut se libérer, prendre des risques et jouer avec maturité", a insisté Aliou Cissé, invité par l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps), ce vendredi matin. Le coach sénégalais a été plusieurs fois interpellé sur le manque d'efficacité offensive des Lions durant la phase de groupes de la CAN.



Face aux journalistes, il a répondu sans détour : "Tant que vous ne marquez pas, l'adversaire peut vous amener en prolongation ou aux tirs au but..." Autrement dit, le Sénégal a intérêt à retrouver le chemin des filets mardi prochain, en huitième de finale contre le Cap-Vert...