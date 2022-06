Aliou Cissé : « L'innovation Sadio Mané en numéro 9 c'est pas Liverpool, c'est nous qui l'avons lancée »

De l'avis du sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, l'idée de faire évoluer Sadio Mané vient de lui et non pas de Liverpool. « L'innovation Sadio Mané en numéro 9 c'est pas Liverpool c'est nous qui l'avons lancée », a-t-il déclaré à l’issue du match Sénégal vs Benin comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Aligné en numéro 9 dans un 4-4-2, Sadio Mané a signé un triplé ce samedi avec les Lions, devenant le meilleur buteur de la sélection avec 32 réalisations.