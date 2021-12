Aliou Cissé : « Il n'y a pas plus de pression sur cette CAN là qu'en 2017 ou en 2019... »

Après plus de 6 ans passés sur le banc de l’équipe national du Sénégal, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal ne veut pas entamer la CAN 2022 avec une pression négative. Lors de la présentation de sa liste de joueurs devant disputant la CAN, il a fait savoir que « il n'y a pas plus de pression sur cette CAN là qu'en 2017 ou en 2019... » Une manière de dire qu’il compte aborder la compétition avec une grande sérénité…