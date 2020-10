Aliou Cissé : « À l'heure où je vous parle tous les clubs ont libéré les joueurs »

Le regroupement des " Lions " au Maroc, à l'hôtel Farah de Rabat se passe bien. C'est ce qu'a confié, le sélectionneur national, Aliou Cissé, au micro de la FSF TV, ce mardi. Après l'annonce de plusieurs forfaits présumés, le technicien Sénégalais a livré la bonne information confirmant uniquement les absences de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly.



Faisant le décompte, Cissé fait état de 19 joueurs déjà présents sur les 23 au total. Mais le coach sénégalais est revenu sur la longue pause dûe à la pandémie. "Le football m'a beaucoup manqué. Ce confinement nous a permis de récupérer. Au départ, après les deux premiers mois, on se dit que c'est bien de se couper du reste et de s'occuper de la famille. Mais après ça devient long..."



Revenant sur la sélection, il précise que : " Lundi, on a eu 17 joueurs de champ et deux gardiens. Aujourd'hui (mardi) on aura les "grecs" Pape Abou Cissé et Ousseynou Bâ, en plus de Boulaye Dia et d'Habib Diallo retenus dans leurs clubs parce qu'ils étaient en instance de départ. Je pense qu'on aura l'ensemble du groupe, au total 23 joueurs." Le Sénégal devra se mesurer au Maroc le 9 octobre prochain en amical.



Pour ce qui est des rumeurs qui faisaient état d'un manque de collaboration de certains clubs pour libérer les joueurs. Aliou Cissé de rétablir les faits : " À l'heure où je vous parle tous les clubs ont libéré les joueurs. Les clubs ont joué le jeu, ils ont pu libérer les joueurs pour qu'ils puissent rejoindre la sélection. Hormis Sadio Mané et Kalidou koulibaly qui est bloqué à Naples à cause de la quarantaine décrétée au niveau de la ville. "



Deux absences de taille qui toutefois ne devraient pas être un motif de relâchement et ou de déstabilisation du groupe selon l'entraîneur aux dreadlocks. "Nous devons faire sans eux. Si vous vous rappelez, lors de nos derniers matches officiels, notamment la CAN, on avait joué parfois sans Sadio Mané et Kalidou Koulibaly qui avait raté la finale... C'est l'occasion de donner la chance à d'autres garçons qui viennent de découvrir la Tanière ", a-t-il fait remarquer.