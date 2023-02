Alimentation et la nutrition scolaires : L’élaboration d’une feuille de route pour les années à venir en gestation

Le Sg du ministère de l’Education nationale a présidé ce mardi 7 février 2023 l’atelier d’évaluation des capacités nationales et d’élaboration d’un plan d’action sur l’alimentation et la nutrition scolaires au Sénégal.



Soucieuse de la situation des élèves du monde rural qui peinent à suivre correctement les enseignements, Ndèye Khady Diop Mbodji a soutenu que l'Etat mettra tous les moyens pour la réussite de «son ambitieux programme national de repas scolaire basé sur la production locale».



Selon elle, ce programme a pour objectif de donner un repas chaud aux apprenants de l’école française et des Darras. Un programme accompagné par le programme alimentaire mondiale. «Je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges. Cette rencontre permettra à tous les acteurs de qualifier correctement la situation de l’alimentation scolaire au Sénégal et d’élaborer une feuille de route pour les années à venir» précise la représentante du ministre de l’Education.