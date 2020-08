Ali Haïdar Directeur de l'Agence de la grande muraille verte « Nous devons travailler à reverdir le Sénégal »

Pour le directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, tout bon citoyen doit planter un arbre, car nul n'ignore l'importance de l'arbre dans le vécu quotidien.

"Nous devons travailler à reverdir le pays car l'arbre est le seul être à partir de la lumière et du soleil, à partir de la terre et de l'eau nous donne à manger. Ce qui dit que nous devons prendre conscience de l'importance de l'arbre pour que chaque jour un arbre soit planté. Il faut planter tous les jours et travailler à faire du Sénégal plus qu'un Cap-vert", a invité Ali Haïdar lors d'une opération de reboisement d'arbres dans la commune de Fass/Gueule-Tapée.



Cette opération qui a été financée par la FAO est d'une grande importance, témoigne le député Serigne Mansour Sy Djamil qui invite également à un engagement collectif pour la préservation de la biodiversité.



C'est dans cette logique que le maire de la commune de Fass/Gueule Tapée estime que l'opération sera poursuivie dans toute la commune pour promouvoir la protection de l'environnement...