Ali Bongo de retour au Gabon après plusieurs mois de convalescence au Maroc

Toute la journée l’aéroport Léon Mba a été transformé en place assiégée. Les Librevillois se sont déplacés en masse pour accueillir et surtout pour voir le président Bongo.



« On l’a vu, il est bel et bien vivant. Facebook et le mensonge des sosies, c’est terminé », a lancé un de ses supporters au micro de RFI.



Très peu de Gabonais ont vu Ali Bongo descendre de l’avion qui a atterri à 16h56. Lorsqu’il est sorti de l’aérogare, le président gabonais, qui s’appuie sur une canne, a tenté de s’approcher de la foule avant de revenir vers son gros 4x4 où il s’est engouffré avec son épouse Sylvia.



C’est à travers les vitres baissées que beaucoup des Librevillois ont aperçu le couple présidentiel dont le cortège roulait très lentement.



Ali Bongo est rentré dans sa résidence privée de la Sablière. Son cabinet reste cependant muet sur son agenda.