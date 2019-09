Alhamdoulillah! (Par Aida Mbodj)

C'est le mot qui m'est tout de suite venu à l'esprit quand ce dimanche après-midi jai appris la très bonne nouvelle: Khalifa Sall est sorti de prison!



J'ai pensé à l'homme qui a vécu cette épreuve dans la dignité, l'ami qui ne s'est jamais départi de son honneur et de son humanité, le collègue qui n'a rien perdu de son indépendance et de sa combativité. Mais aussi et surtout à l'époux, le papa, le fils,... qui va retrouver ce soir les siens.



Enfin, jai rendu grâce à Dieu pour ne pas avoir rendu vaines les actions que nous avons eues à initier et mener: plaidoiries, pétitions, marches,...



D'autre part, je ne peux que magnifier ce geste du chef de l'État allant dans le sens de l'apaisement de l'espace politique tout en espérant que ceci est un premier jalon sur la route de la réhabilitation totale des droits de nos frères Khalifa Sall et Karim Wade.

Alhamdoulilah, Yalla na jam yagg!!!



Aida Mbodj