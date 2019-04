Algérie : le président Abdelaziz Bouteflika a officiellement remis sa démission

Le Monde avec AFP

Après vingt au pouvoir et plus d’un mois d’une contestation populaire sans précédent, Abdelaziz Bouteflika démissionne. Le président de la République algérienne a informé le Conseil constitutionnel de sa démission « à compter d’aujourd’hui », ont annoncé les médias officiels algériens mardi 2 avril.



Sous la pression de la rue, il avait déjà renoncé, en mars, à briguer un cinquième mandat et avait annoncé le report sine die de l’élection présidentielle normalement prévue ce mois-ci. Des annonces qui n’avaient pas suffi à calmer la contestation.



Quelques heures avant, le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, avait demandé que soit « appliquée immédiatement » la procédure constitutionnelle permettant d’écarter le chef de l’Etat du pouvoir. Dans un communiqué, l’armée algérienne disait considérer comme non authentique le communiqué présidentiel du 1er avril annonçant la démission du président Abdelaziz Bouteflika avant la fin de son mandat, estimant qu’il n’émane pas du chef de l’Etat mais « d’entités non constitutionnelles et non habilitées ». Le communiqué ne précise pas quelles sont ces « entités ».



« Protéger le peuple d’une poignée de personnes »

Le général Gaïd Salah, longtemps un fidèle du président Bouteflika, fustigeait ensuite « l’entêtement, la tergiversation et la sournoiserie de certains individus qui œuvrent à faire perdurer la crise et la rendre plus complexe ». Ces individus ont pour « seul souci la préservation de leurs intérêts personnels étroits », ajoutait-il, dans ce qui semble être une attaque contre l’entourage proche du président Bouteflika. L’armée a pour « unique ambition » de « protéger le peuple d’une poignée de personnes qui s’est indûment accaparée des richesses du peuple algérien » et qui « à l’heure qu’il est (…) s’affaire » à fomenter « des plans douteux, tendant à déstabiliser le pays ».





Le chef d’état-major des armées avait déjà réitéré samedi son appel à ce que le Conseil constitutionnel juge le président Bouteflika inapte à diriger le pays. Celui-ci, âgé de 82 ans, est rarement apparu en public depuis son accident vasculaire cérébral en 2013.