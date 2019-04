Algérie : Acculé par le peuple, le Président Bouteflika jette l'éponge

Malgré le renoncement du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, les Algériens n'ont pas lâché du lest. Ils ont poursuivi les manifestations chaque vendredi et ont fini par obtenir gain de cause.

Le président Algérien a décidé, ce lundi 1er avril, de démissionner avant le 28 avril prochain, date d'expiration de son quatrième mandat en cours. La présidence a fait l'annonce dans un communiqué cité par l'Agence de presse officielle.

Le chef de l'État algérien prendra des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions durant la période de transition.