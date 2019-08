Alex Corenthin : « Alumni, une amicale pour mutualiser l'expertise de l'ESP, 50 ans après »

L’école supérieure polytechnique qui à son actif, a formé plus de 30 000 diplômés sortis depuis 1964, se veut plus opérationnelle dans le monde du travail. Avec ces diplômés qui siègent dans plusieurs entreprises au Sénégal, dans la sous-région et partout dans le monde, l’Esp qui forme des acteurs de développement compte jouer sa partition dans l'effort d'une Afrique émergente.

Aujourd'hui avec la mise en place d’une association Alumni, il devient crucial de fédérer toute l'expertise avec pour objectif de regrouper tous les anciens étudiants pour faciliter l’insertion professionnelle, entrepreneuriale, la communication entre autres. Entretien...