Alerte Météo : l’Anacim annonce des pluies à Dakar cette nuit allant du 1er au 2 septembre


L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a annoncé des pluies et orages sur Dakar et une bonne partie du Sénégal. Du 01 septembre jusqu'au 02 à 06h, des orages et pluies seront ainsi notés sur Thiès, Mbour, Dakar, Diourbel, Kaolack Kaffrine, Fatick, Tamba, Ziguinchor, Kolda, Cap-Skirring et Kédougou.

 

L’agence a rappelé qu’il a plu sur Louga, Saint-Louis, Podor... Louga, Saint-Louis, Podor et Linguère.

Lundi 1 Septembre 2025
