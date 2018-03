Alerte: Deux juges du Conseil constitutionnel sont susceptibles de démissionner

DAKARACTU.COM Dakaractu a appris que deux des cinq juges du Conseil constitutionnel sont susceptibles de rendre leur tablier s'ils continuent à subir des pressions injustifiées du côté du pouvoir comme de celui de l'opposition. Les cinq sages sont quelquefois blessés dans leur chair par la virulence des attaques dont ils ont l'objet. Immergés dans la réalité sociale sénégalaise, ils ont des familles, une réputation et une dignité à préserver. Et ont également et surtout le sentiment d'être sur-exposés.

Les locaux du Conseil ont été déplacés aux Almadies dans un endroit plus sécurisé et plus facile à défendre. La sécurité de chacun des juges a été renforcée. Ils sont désormais dotés de gardes du corps.

Mais l'enjeu de l'élection à venir et le caractère extrêmement sensible de la recevabilité de la candidature d'Abdoulaye Wade qu'ils doivent trancher emmènent les acteurs politiques, la presse et la société civile à exercer sur eux une pression sur-dimensionnée. Au moins deux des cinq sages estiment qu'il n'y a plus le climat de sérénité nécessaire pour dire correctement le droit. Vont-ils rééditer l'exemple de Kéba Mbaye en 1993 ? Le président du Conseil constitutionnel avait démissionné en plein processus électoral pour ne pas avoir à prononcer une décision en inadéquation avec sa conscience de juge.