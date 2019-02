Aldjouma Sow de Pastef : « Depuis 2012, le Président Wade et sa famille font l’objet d’une violence d’Etat orchestrée par Macky Sall »

«Je me réjouis du retour de Me Abdoulaye Wade qui a beaucoup œuvré pour le progrès de la démocratie sénégalaise. Me Abdoulaye Wade fait partie des acteurs politiques les plus expérimentés de ce pays. On a besoin de cette expérience durant cette campagne électorale. On va s’organiser pour lui réserver l’accueil qu’il mérite. Il respecté à travers toute l’Afrique. Depuis 2012, Abdoulaye Wade et sa famille ont fait l’objet d’une violence d’Etat et cette violence est orchestrée par Macky Sall avec les moyens de l’Etat», telle est la conviction de Aldjouma Sow de Pastef, invité à l’émission « Sur un Air de campagne », diffusée en direct sur Dakaractu Tv au moment où ces lignes sont écrites. M. Sow, exprimant la ligne officielle de son parti par rapport au retour ce jeudi de l’ex-chef d’Etat, dit que Pastef respecte le choix de Me Wade. « Si on réfléchit profondément, on se rend compte que le Président Wade a raison quelque part. Il y a des éléments fondés. C’est la première fois qu’un président de la République décide de façon unilatérale de fausser les règles du jeu. Macky Sall a rompu les pratiques et les coutumes observées depuis 1992 », argumente-t-il.