Aldiouma Ka, grand-père des deux éleveurs arrêtés par la police : « Ils ont outrepassé la loi en provoquant la bagarre... »

Au commissariat central de Kaffrine, c'est le défilé incessant des populations de Diamaguène et de Ndigui, après la bagarre qui a éclaté entre les deux communautés (Wolof et Peulh). Trouvé ce matin devant les locaux de la police, le grand-père des deux jeunes appartenant à la communauté peulh de Diamaguène (commune de Kaffrine), a fustigé le fait que " les propriétaires des champs aient " outrepassé" la loi en attaquant les bergers à l'aide de gourdins. Selon Aldiouma Ka, l'absence de réaction du côté des autorités administratives et locales sur la délimitation du parcours du bétail, peut déclencher à tout moment des bagarres entre les deux communautés...