Alassane Samba Diop sur le décès de Amath Dansokho : Décès de Amath Dansokho : « Il était profondément humain, je me demande au Sénégal parmi les hommes politiques si on peut retrouver 2 ou 3 comme lui »

À l’annonce du décès de l’homme politique sénégalais, le journaliste Alassane Samba Diop s’est rendu au domicile du défunt Amath Dansokho.

Emu et surpris à la fois, il a tenu un témoignage émouvant à l’endroit du défunt.

« Amath Dansokho était profondément humain.

Je me demande aujourd’hui au Sénégal parmi les hommes politiques si on peut retrouver 2 ou 3 Dansokho. C’était quelqu’un de très ouvert, quelqu’un qui a gardé des relations avec tout le monde. Je pense que chaque sénégalais a une histoire personnelle avec Ameth Dansokho ce qui montre qu’il était une personne ouverte avec des idées extraordinaires », a-t-il soutenu avant de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée et à la nation sénégalaise.