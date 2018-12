Alassane Ouattara, George Weah, Adama Barrow et Ould Abdoul Aziz au Congrès d'investiture de Macky Sall

Un congrès d'investiture qui ressemble fort à une cérémonie de prestation de serment. C'est ce que Macky Sall a réussi ce samedi 1er décembre à Dakar Arena. En effet, outre la forte mobilisation de ses militants, la coalition Benno Bokk Yakaar a compté sur la présence d'au moins quatre chefs d'Etat africains pour donner à la cérémonie cette couleur. Les présidents de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, de la Gambie et du Libéria ont tenu à prendre part à ce congrès extraordinaire auquel ont été conviés 15 000 délégués, compte non tenu des dizaines de milliers de militants venus de tous les coins du Sénégal. Il faut cependant relever qu'en plus de ces chefs d'Etat, le Premier ministre de la Guinée Bissau et l'homme politique malien Soumaïla Cissé ont été aperçus à Dakar Arena aux cotés du couple présidentiel sortant...