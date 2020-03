Alassane Ndour (ancien international) : « Pape Diouf m'a fait signer mon premier contrat pro... »

C'est avec émotion et consternation que l'ancien international sénégalais Alassane Ndour (38 ans) a livré un poignant témoignage sur son ancien agent Pape Diouf, emporté par le Covid-19.



D'après l'ancien milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne (2001 - 2003) et de West Bromwich Albion (2003 - 2004), c'est grâce à Pape Diouf qui était son agent à l'époque, qu'il avait signé son tout premier contrat professionnel en 1999.



C'est donc avec surprise et regret qu'il a appris le décès de l'ancien président de l'OM (2005-2009) ce mardi, à Dakar, des suites du coronavirus. Alassane Ndour qui a révèle avoir noué des relations qui allaient au delà du cadre sportif avec Pape Diouf, reste persuadé qu'il s'agit d'une lourde perte pour le monde sportif.