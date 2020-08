Alassane D. Ouattara à son investiture : « Le temps des coups d'État est révolu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rétroactivité. Rien ne m'empêche d'être candidat ».

Le désormais candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a procédé à son investiture ce samedi au stade Houphouët Boigny où des milliers de personnes se sont retrouvées pour l'écouter suite à sa décision de se représenter pour un 3e mandat. Dans son discours, ADO a d'abord rassuré que lui et son parti, le RHDP restent "des bâtisseurs".



"Nous aurons toujours à prendre en compte les préoccupations de la Côte d’Ivoire. J'en appelle donc aux citoyens à mettre fin aux violences. D'ailleurs, il faut que ses instigateurs sachent que cette violence ne passera pas", a déclaré l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire. Sur sa candidature qui fait objet de débat ces dernières semaines, ADO estime « qu'il a bel et bien le droit d'être candidat car, il n'y a point de rétroactivité. »



Pour le candidat du RHDP, « il faut que certains comprennent, qu'en Côte d’Ivoire, le temps des coups d'État est révolu. » Par ailleurs, il rappelle qu'il y'a des gens qui s'engagent dans la violence en intoxiquant les citoyens.

« De grâce, ayez pitié de nos enfants et arrêtez de les utiliser à des fins purement politiques. »



Alassane Dramane Ouattara rappellera également les raisons qui l'ont poussé à revenir sur sa décision en se justifiant du fait « qu'il n'avait pas le droit de mettre sa décision personnelle au dessus de l'urgence à laquelle le pays est confronté. Ma conscience, l'intérêt de la nation et Dieu ne me permettent pas de faire sourde oreille aux attentes du peuple Ivoirien », renchérira-t-il.