Alassane Baldé, maire de Thietty (Kolda) : « L’équité territoriale et la bonne gouvernance sont respectées dans notre collectivité territoriale...tout le monde est bénéficiaire de l’aide alimentaire… »

« L’équité territoriale et la bonne gouvernance sont respectées dans notre collectivité territoriale. Tout le monde est bénéficiaire de l’aide alimentaire aussi bien les recensés que les impactés non recensés », a déclaré Alassane Baldé, le maire de la commune rurale de Thietty.



Pour la distribution de l’aide alimentaire force covid-19, Dakaractu/Kolda s’est rendu dans cette commune rurale pour voir si les critères de sélection sont respectées. À cet effet, le conseil municipal avait décidé bien avant, de donner à tout le monde des vivres. « Pour le respect de l’équité, de l’égalité, de la bonne gouvernance et des droits humain, car tout le monde est impacté ».



Dans la foulée, il précise : « un ressortissant et fils de notre commune résidant à Dakar nous a octroyés 15 tonnes de riz, une tonne de sucre et 100 paquets de savon de 18 morceaux. Cet appoint a comblé le gap même si nous avions prévu d’acheter des vivres pour ceux qui n’étaient pas bénéficiaires, mais impactés quand même. Cela a été pour nous une chance et un grand soulagement pour les populations. Pour force covid-19, nous avons recensés 465 bénéficiaires. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons distribué des vivres d’appoint en attendant la distribution de l’aide alimentaire de l’État ».



Un bel exemple de solidarité en ces temps de covid-19, de la part de la commune de Thietty qui a donné à toute sa population, sans exception, des kits alimentaires.