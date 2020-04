Al Mounawiir : Le Savoir-vivre!

Le prêcheur est revenu dans l’émission du jour sur le « savoir-vivre ». Selon Serigne Mouhamadou Arass Mbacké, trois comportements définissent le concept : propreté, purification et civilisation. La propreté c’est prendre soin de soi jusqu’aux moindres détails. Raser les poils du pubis et de l’aisselle tous les 40 jours, il faut laver proprement les parties intimes quelle que soit l’urgence, respecter les règles basiques de propreté, les ongles maximum 30 jours et les couper, avoir une bonne hygiène de vie. La purification est relative à l’âme. Il y a des maladies du cœur qui empêchent l’âme d’être pure. L’orgueil, le mensonge, la fumisterie, le vol, … Et pour s’en départir, lire le Coran, accomplir des prières nocturnes (Nafila), et toujours méditer.

La civilisation est un comportement globalisant très important...