Le lutteur pikinois et fils de De Gaulle a trouvé chaussure à son pied. Selon des informations de People.sn, Boy Niang II, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est marié ce dimanche. L'union a été scellée à Tivaouane devant les amis et la famille du jeune lutteur tombeur de Sa Thiès et de sa nouvelle épouse.

People.sn leur souhaite un heureux ménage...