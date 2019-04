Aissatou Ba fauchée par une voiture de la mairie de Pikine : Abdoulaye Thimbo brise le silence

Le maire de Pikine, Abdoulaye Thimbo, brise le silence sur l’affaire Aïssatou Ba Cissé du nom de la fille qui a été fauchée par un véhicule de la mairie de Pikine le 18 décembre dernier. Dans un communiqué, l’oncle du chef de l’Etat dénonce une opération de diabolisation. Il précise que c’est un véhicule de la mairie de Pikine qui a heurté Aïssatou Ba Cissé et non son cortège comme le font croire certaines personnes «malintentionnées». Ayant appris l’accident impliquant un véhicule de la mairie, Abdoulaye Thimbo a rendu visite à la blessée de l’accident pour exprimer sa compassion. Il ne s’est pas limité à la visite, même s’il n’est pas concerné par l’accident. Puisque le 18 avril dernier, Abdoulaye Thimbo a dépêché une délégation composée de Alioune Badara Diouck, du 3e adjoint au maire Matar Diop, de Ibrahima Ndiaye et de Cheikh Salame pour remettre un appui financier de 2 millions Fcfa à la famille de la victime. Ce jour-là, les nuages d’incompréhension et d’accusation avaient été dissipés. Il était envisagé d’évacuer Aïssatou Ba Cissé à l’étranger. C’est pourquoi Abdoulaye Thimbo se dit surpris par la remise au goût du jour de l’affaire. Malgré cela, il affiche sa disponibilité à soutenir toute initiative allant dans le sens d’améliorer la santé d’Aïssatou Ba Cissé.