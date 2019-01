Aïssata Tall Sall se « Mackylle » : « A l’unanimité, nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall »

Le suspense est terminé. Me Aïssata Tall Sall, qui anime un point de presse au moment où ces lignes sont écrites, vient d’apporter son soutien au président de la République sortant en direction de la présidentielle de 2019.



« A l’unanimité, nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall. J’ai rendu compte des différentes rencontres que j’ai eues avec les candidats à la présidentielle », a déclaré l’ex-porte-parole du Parti socialiste.



La robe noire révèle avoir eu récemment des contacts infructueux avec les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko.



« Il arrive très souvent que des leaders politiques se retranchent derrière leurs bases pour dire que ma base a décidé.(…). A toutes ces rencontres, je n’ai jamais négocié seule ou décidé seule. (…) Mes décisions politiques, je les assume en toute responsabilité. Ma décision et celle de la base se confondent totalement. Ma base a décidé et moi aussi j’ai décidé », éclaire-t-elle.



Ainsi, elle précise qu’elle n’a reçu aucune « pression venant d’un quelconque marabout, préalablement à ce soutien. Selon ses dires, le journaliste qui lui avait posé cette question était incidemment présent à l’instant où elle a reçu un appel d’un marabout lui demandant d’arrondir les angles avec le président Macky Sall. Elle informe qu’elle avait, à l’époque, décliné la proposition du chef religieux, en raison de sa candidature (avortée).