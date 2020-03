Air Sénégal suspend ses vols à destination et en provenance du Cap-Vert.

Suite à la décision du gouvernement cap-verdien de l’arrêt des liaisons aériennes avec le Sénégal, Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Praia à compter du 18 mars 2020.



Les modalités de report de voyage et de remboursement sont disponibles sur le site de la compagnie et auprès de son service client.



Pour toute information complémentaire, les passagers sont priés de contacter le service client Air Sénégal au +221 301 15 15 15.