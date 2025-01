Air Sénégal : Turbulences en cabine, zone de turbulences judiciaire !

L’affaire qui secoue Air Sénégal ressemble à une zone de turbulences où les secousses judiciaires s’enchaînent. Comme le révèle Libération, une mafia autour des billets d’avion destinés au personnel a été mise à nu, entraînant des poursuites pour escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Au cœur du scandale : Lucie Sylva, ancienne cheffe du Staff Travel Desk, et son mari Papa Mamadou Cissé.



Un audit qui fait tout basculer



Tout commence par une plainte déposée par la nouvelle direction générale d’Air Sénégal après un audit interne. L’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) aboutit à l’arrestation de Lucie Sylva, dont les pratiques douteuses sur la gestion des billets destinés au personnel de la compagnie sont mises en lumière. Son mari, propriétaire d’une entreprise de lavage de véhicules au stade Demba Diop, est également impliqué : les billets frauduleux passaient par son adresse email.



Lucie Sylva, acculée par les enquêteurs, ne tarde pas à passer aux aveux. Selon Libération, elle reconnaît un détournement de 20 millions de FCFA, bien loin du préjudice provisoire estimé à près de 200 millions de FCFA. Mais son déballage ne s’arrête pas là…



Des noms qui font trembler la tour de contrôle



Face aux policiers, Lucie Sylva mouille d’autres figures de la compagnie aérienne. Parmi elles, l’ancien directeur général d’Air Sénégal, Alioune Badara Fall, le directeur marketing Éric Iba Guèye, ainsi que la cheffe d’agence Abibatou Cissé et plusieurs chargés de planning.



Entendu à deux reprises par la DIC, Alioune Badara Fall nie toute implication. Il affirme n’avoir jamais ordonné à Lucie Sylva d’émettre des billets frauduleux et remet aux enquêteurs des échanges de mails pour prouver sa bonne foi. Mais lors de leur confrontation, l’ancienne cheffe du Staff Travel Desk maintient ses accusations. Abibatou Cissé, elle aussi, rejette toute implication. Quant à Éric Iba Guèye, qui se trouvait à l’étranger au moment de la clôture de l’enquête, il n’a pas encore été entendu.



Une enquête en mode long-courrier



Le parquet financier a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre Lucie Sylva, son mari et X. Une délégation judiciaire a été ordonnée pour éclaircir tous les contours de cette affaire qui pourrait encore réserver des turbulences judiciaires à d’autres figures de la compagnie.





L’affaire Air Sénégal n’a pas encore atterri. Reste à savoir si d’autres noms seront épinglés au fil de l’enquête ou si, à l’image d’un vol mouvementé, la justice finira par stabiliser la situation.