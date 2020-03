Air Sénégal : Suspension des vols régionaux et internationaux à compter du 20 mars 2020

Compte tenu de la situation pandémique mondiale, Air Sénégal a pris la décision de suspendre tous ses vols internationaux et régionaux du 20 mars au 18 avril 2020 inclus.



Les derniers vols régionaux seront opérés ce jeudi 19 mars. Air Sénégal continue la desserte de Ziguinchor en quotidien pendant cette période.

Les modalités de report de voyage et de remboursement sont disponibles sur le site de la compagnie et auprès de son service client au +221 301 15 15 15.



Air Sénégal remercie ses passagers pour leur soutien indéfectible pendant cette période délicate.