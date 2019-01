Air Sénégal Sa: volera ou ne volera pas sur Paris Roissy CDG 2 Terminal E ? L'heure est proche (J - 9) pour la livraison des 2 avions A330neo.

Les clients, éternels voyageurs, savent bien faire le distinguo entre un programme de base et une irrégularité d'exploitation. Or, dans beaucoup de distributeurs, les ventes de la compagnie sénégalaise sont ouvertes sur CDG 1 et non CDG2E. Où est la vérité? par rapport à la publicité!



Tenir ses engagements et anticiper sur les besoins du client sont des règles d'or en matière commerciale.

Il faudrait un très bon commencement à la Compagnie, bien communiquer et veiller à ne pas pousser son éventuelle clientèle vers la concurrence, par manque de préparation.



Il est facile de remplir un vol inaugural mais faudrait-il le vendre correctement; bien poser les prémisses d'une bonne fidélisation. La clientèle, propre à la compagnie Air France ou Corsair, bien avertie, ne prendra jamais les vols d' Air Sénégal, si cette dernière devait être semblable à Air France (configuration avion, services au sol et à bord).



Innover quand on vient de naître, imprimer sa marque, et vite engranger d'importantes parts de marché à travers des tarifs promotionnels ciblés, non low cost, médianes des tarifs à jour de Corsair, de Royal Air Maroc et de Brussels Airlines sur la France d'une part, de Rwandair, d'Asky, d'Ethiopian, d'Air Côte d'Ivoire et de Kenya Airways sur l'Afrique d'autre part.



Dérouler une stratégie commerciale cohérente sur toutes les grandes lignes régionales africaines et provinciales françaises, notamment sur Marseille et Strasbourg où se retrouve une importante clientèle captive.



In fine, occuper, sans autre réflexion, la moitié des créneaux horaires hebdomadaires libérés par Corsair sur Orly. L'autre moitié devrait être des vols de nuit sur Roissy Charles De Gaulle.



Meissa Ndiack Seck

Consultant Formateur certifié Amadeus

Expert commercial en Transport aérien